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Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Food processor
Tout (5)
À quoi sert le disque en plastique ondulé sur le dessus ?
Il y a un accessoire en plastique qui ressemble à un couteau métallique. À quoi sert-il ?
Peut-on piler de la glace dans le robot de cuisine Philips ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Comment fixer le bol ?
Je ne parviens pas à retirer le capuchon de verrouillage. Que puis-je faire ?
Pourquoi le couvercle ne se ferme-t-il pas correctement ?
Lorsque je coupe des légumes en tranches, ils sont toujours écrasés. Comment puis-je résoudre ce problème ?
Les accessoires du bol du hachoir ne fonctionnent pas. Que puis-je faire ?
Le moteur ne fonctionne pas de manière continue. Que se passe-t-il ?
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