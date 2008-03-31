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Arrêté

Daily CollectionRobot de cuisine

HR7625/70

Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts

Gagnez de l'espace, du temps et épargnez-vous des efforts grâce au robot de cuisine au design vertical Philips HR7625/70. Sa puissance phénoménale et ses multiples fonctions vous permettront de réaliser tout type de préparation en quelques secondes. Blender compris.

Voir tous les avantages

Robot de cuisine avec blender ultra-compact

Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts

  • 500 W

  • Compact 2-en-1

  • Bol 2 l

Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.

2 vitesses et touche « pulse »

2 vitesses et touche « pulse »

Le robot de cuisine est doté de deux vitesses pour traiter les aliments à consistance dure et molle. Il dispose en outre d'une fonction Pulse pour hacher l'ail et piler de la glace, par exemple.

Moteur de 500 W pour les grandes quantités et travaux de pétrissage importants

Moteur de 500 W pour les grandes quantités et travaux de pétrissage importants

Grâce à son moteur puissant de 500 W, ses 2 vitesses et son bouton Pulse, sélectionnez la vitesse souhaitée pour un résultat optimal

Spécificités Techniques

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