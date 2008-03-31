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Arrêté
HR7625/70
Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts
Gagnez de l'espace, du temps et épargnez-vous des efforts grâce au robot de cuisine au design vertical Philips HR7625/70. Sa puissance phénoménale et ses multiples fonctions vous permettront de réaliser tout type de préparation en quelques secondes. Blender compris.
500 W
Compact 2-en-1
Bol 2 l
Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.
Le robot de cuisine est doté de deux vitesses pour traiter les aliments à consistance dure et molle. Il dispose en outre d'une fonction Pulse pour hacher l'ail et piler de la glace, par exemple.
Grâce à son moteur puissant de 500 W, ses 2 vitesses et son bouton Pulse, sélectionnez la vitesse souhaitée pour un résultat optimal