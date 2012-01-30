ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes
  • Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes
  • Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes
  • Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes

Arrêté

Viva CollectionHachoir à viande

HR2728/41

Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes

Ce hachoir à viande haute performance Philips est équipé d'un moteur robuste, d'une vis sans fin en métal, d'une lame efficace et de grilles en inox. Un outil de nettoyage innovant simplifie l'entretien après utilisation.

Voir tous les avantages

Moteur haut de gamme permettant de hacher jusqu'à 2,9 kg/min

Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes

  • 600 W nominal, arrêt auto à 2 000 W

  • 2,9 kg/min

  • 4 grilles

Jusqu'à 2,9 kg hachés en 1 minute

Jusqu'à 2,9 kg hachés en 1 minute

Hachoir supplémentaire avec 4 grilles légume

Hachoir supplémentaire avec 4 grilles légume

Sont incluses des grilles à râper épais, à râper fin, à trancher, ainsi qu'une grille de forme.

Entonnoirs à saucisse 12 mm (fin) et 22 mm (épais)

Entonnoirs à saucisse 12 mm (fin) et 22 mm (épais)

Les 2 entonnoirs à saucisse de taille différente vous permettent de varier les résultats. Utilisez l'entonnoir de 12 mm pour des saucisses fines, et celui de 22 mm pour des saucisses plus grosses.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils