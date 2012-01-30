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Arrêté
HR2728/41
Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes
Ce hachoir à viande haute performance Philips est équipé d'un moteur robuste, d'une vis sans fin en métal, d'une lame efficace et de grilles en inox. Un outil de nettoyage innovant simplifie l'entretien après utilisation.
600 W nominal, arrêt auto à 2 000 W
2,9 kg/min
4 grilles
Sont incluses des grilles à râper épais, à râper fin, à trancher, ainsi qu'une grille de forme.
Les 2 entonnoirs à saucisse de taille différente vous permettent de varier les résultats. Utilisez l'entonnoir de 12 mm pour des saucisses fines, et celui de 22 mm pour des saucisses plus grosses.