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Viva Collection Hachoir à viande
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Consumer Care Book Philips Viva Collection Meat mincer - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Meat mincer
Tout (3)
Puis-je hacher de la viande congelée avec le hachoir à viande ?
Puis-je verser de l'eau additionnée de détergent dans l'appareil pour le nettoyer ?
Quelle taille doivent faire les morceaux de viande avant d'être hachés ?
Que faire si les résultats sont mauvais avec le magasin d'alimentation en plastique ?
Que faire si le tambour ressort en cours d'utilisation ?
Que faire si je ne parviens pas à retirer le magasin d'alimentation ?
Que faire si magasin d'alimentation est instable ou se détache en cours d'utilisation ?
Que faire si le hachoir à viande cesse de fonctionner en cours d'utilisation ?
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