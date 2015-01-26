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  • Un smoothie vert velouté en quelques secondes
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Arrêté

Viva CollectionBlender

HR2165/90

Un smoothie vert velouté en quelques secondes

Ce blender de la collection Philips Viva combine un moteur de 600 W, un bol de 2 l et des lames disposées en étoile ProBlend 5, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

Une préparation plus lisse grâce à la technologie ProBlend 5*

Un smoothie vert velouté en quelques secondes

  • 600 W

  • Bol en plastique 2 l

  • Vitesses multiples et fonction Pulse

  • ProBlend 5

Puissant moteur de 600 W

Puissant moteur de 600 W

Puissant moteur de 600 W pour mixer et mélanger facilement.

Lames en étoile ProBlend 5 pour mixer et mélanger efficacement

Lames en étoile ProBlend 5 pour mixer et mélanger efficacement

Lames en étoile ProBlend 5 pour mixer et mélanger efficacement.

Grand bol incassable pour des smoothies à partager

Grand bol incassable pour des smoothies à partager

Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le grand bol de 2 litres a une capacité utile de 1,5 litre vous permettant de mixer des smoothies à partager.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Par rapport au blender Philips HR2100 Daily