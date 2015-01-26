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Arrêté
HR2165/90
Un smoothie vert velouté en quelques secondes
Ce blender de la collection Philips Viva combine un moteur de 600 W, un bol de 2 l et des lames disposées en étoile ProBlend 5, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !
600 W
Bol en plastique 2 l
Vitesses multiples et fonction Pulse
ProBlend 5
Puissant moteur de 600 W pour mixer et mélanger facilement.
Lames en étoile ProBlend 5 pour mixer et mélanger efficacement.
Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le grand bol de 2 litres a une capacité utile de 1,5 litre vous permettant de mixer des smoothies à partager.
Par rapport au blender Philips HR2100 Daily