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Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Comment nettoyer le bol de mon blender Philips ?
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