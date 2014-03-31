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Arrêté

Collection DailyBlender/mixeur

HR2106/00

Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et une lame en étoile ProBlend 4, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

Très puissant, lame ultra-résistante

Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

  • 400 W

  • Bol en verre de 1,5 l

  • avec mini-hachoir

  • ProBlend 4

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.

Bol en verre de haute qualité pour éviter les rayures et les odeurs

Bol en verre de haute qualité pour éviter les rayures et les odeurs

Le bol en verre de haute qualité évite les rayures et les odeurs. D'une contenance totale de 1,5 l, sa capacité utile est de 1,25 l.

Lame en étoile ProBlend 4 pour mixer et mélanger efficacement

Lame en étoile ProBlend 4 pour mixer et mélanger efficacement

Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.

Spécificités Techniques

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