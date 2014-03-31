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Arrêté
HR2106/00
Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations
Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et une lame en étoile ProBlend 4, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !
400 W
Bol en verre de 1,5 l
avec mini-hachoir
ProBlend 4
Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.
Le bol en verre de haute qualité évite les rayures et les odeurs. D'une contenance totale de 1,5 l, sa capacité utile est de 1,25 l.
Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.