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Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Comment nettoyer le bol de mon blender Philips ?
Comment ajouter des ingrédients pendant que mon blender Philips fonctionne ?
Tous les ingrédients collent à la paroi du mixer et les couteaux ne les touchent pas.
De la mousse s'échappe de mon blender Philips.
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