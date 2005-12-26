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Arrêté
HR1821/10
Jus frais maison en toute simplicité
Avec cette centrifugeuse, préparez de délicieux jus frais en toute simplicité. Grâce à son design compact, elle est également très facile à ranger.
220 W
0,5 litre
Blanc/vert
La centrifugeuse Philips est équipée d'un tamis micro-perforé permettant d'obtenir davantage de jus.
Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.
Facile à servir grâce au pichet de 400 ml.