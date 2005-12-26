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  • Jus frais maison en toute simplicité
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Arrêté

Centrifugeuse

HR1821/10

Jus frais maison en toute simplicité

Avec cette centrifugeuse, préparez de délicieux jus frais en toute simplicité. Grâce à son design compact, elle est également très facile à ranger.

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Facile à servir, facile à ranger

Jus frais maison en toute simplicité

  • 220 W

  • 0,5 litre

  • Blanc/vert

Tamis micro-perforé pour davantage de jus

Tamis micro-perforé pour davantage de jus

La centrifugeuse Philips est équipée d'un tamis micro-perforé permettant d'obtenir davantage de jus.

Design compact

Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.

Facile à servir grâce au pichet de 400 ml

Facile à servir grâce au pichet de 400 ml.

Spécificités Techniques

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