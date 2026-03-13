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User Manual Philips Juicer
Avec cette centrifugeuse, préparez de délicieux jus frais en toute simplicité. Grâce à son design compact, elle est également très facile à ranger.
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L'utilisation de fruits ou de légumes très colorés risque-t-elle de tacher la centrifugeuse ?
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Quels ingrédients puis-je utiliser avec ma centrifugeuse ou mon extracteur de jus Philips ?
Comment préparer les fruits et légumes avant d'en extraire le jus ?
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