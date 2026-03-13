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Daily Collection Mixeur plongeant
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Les ingrédients durs peuvent-ils endommager mon mixeur plongeant Philips ?
Puis-je remplacer l'ensemble lames de mon mixeur plongeant Philips ?
Puis-je piler des glaçons avec mon mixeur plongeant Philips ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon mixeur plongeant Philips ?
Les oignons se transforment en pulpe humide avec mon hachoir Philips.
L'ensemble lames du hachoir de Philips n'est pas fermement fixé sur la broche.
Mon mixeur plongeant Philips ne mixe pas correctement
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