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HR1605/01
Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant
Le mixeur plongeant de la collection Philips Daily combine une puissance de 550 W à un pied de mixage et à un accessoire hachoir spécialement conçus, pour des soupes merveilleusement lisses et des herbes parfaitement hachées. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant !
550 W, pied métallique
ProMix
Bol de 0,5 l, hachoir
1 vitesse
Le système de déverrouillage à double pression du mixeur plongeant Philips permet de détacher le pied afin de le nettoyer facilement.
Un seul bouton pour une utilisation facilitée.
Ergonomique et antidérapant, le mixeur plongeant de la collection Daily s'adapte à toutes les mains.