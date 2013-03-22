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Arrêté

Viva CollectionHachoir

HR1398/80

Profitez de plats maison à tout moment

Le hachoir Philips hache tout ce que vous voulez : légumes, herbes, noix, viande, etc. en quelques secondes. Grâce à ses 4 lames puissantes et à son bol XL, cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

4 lames pour hacher les oignons et les tomates

Profitez de plats maison à tout moment

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Bol en plastique

  • 4 lames

Compatible lave-vaisselle

Compatible lave-vaisselle

Tous les accessoires passent au lave-vaisselle pour maintenir facilement la propreté de votre produit polyvalent

Bol de 1,5 l pour les grandes quantités

Bol de 1,5 l pour les grandes quantités

Simple bouton-poussoir

Simple bouton-poussoir

Utilisation facile, d’une simple pression sur un bouton.

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