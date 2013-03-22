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HR1398/80
Profitez de plats maison à tout moment
Le hachoir Philips hache tout ce que vous voulez : légumes, herbes, noix, viande, etc. en quelques secondes. Grâce à ses 4 lames puissantes et à son bol XL, cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant !
500 W
1,5 l
Bol en plastique
4 lames
Tous les accessoires passent au lave-vaisselle pour maintenir facilement la propreté de votre produit polyvalent
Utilisation facile, d’une simple pression sur un bouton.