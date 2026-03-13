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Viva Collection Hachoir
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HR1398/80
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Chopper HR1398/80 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Chopper
Tout (6)
Quelles quantités puis-je préparer avec le hachoir Philips ?
Que faire pour éliminer les taches sur les pièces en plastique ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol ?
Puis-je utiliser le bol du hachoir Philips dans le micro-ondes ?
Quels ingrédients puis-je traiter avec le hachoir ?
Comment puis-je éliminer les odeurs sur mon hachoir Philips ?
Que faire si l'appareil ne fonctionne pas du tout ?
Les oignons se transforment en pulpe humide avec mon hachoir Philips.
L'ensemble lames du hachoir de Philips n'est pas fermement fixé sur la broche.
L'ensemble lames de mon hachoir Philips est bloqué
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