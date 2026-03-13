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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Chopper HR1397/10 - English (US)
User Manual Philips Chopper
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Que faire pour éliminer les taches sur les pièces en plastique ?
Puis-je mettre des aliments durs dans mon hachoir Philips ?
Puis-je piler des glaçons avec mon hachoir Philips ?
Comment puis-je éliminer les odeurs sur mon hachoir Philips ?
Les oignons se transforment en pulpe humide avec mon hachoir Philips.
L'ensemble lames du hachoir de Philips n'est pas fermement fixé sur la broche.
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