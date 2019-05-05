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Arrêté
HR1397/10
Profitez de plats maison à tout moment
Le hachoir Philips vous permet de hacher tout ce que vous souhaitez, qu'il s'agisse de légumes comme de fruits secs durs. De plus, la lame dentelée spéciale hache les feuilles de molokhia en quelques secondes. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant !
500 W
1 litre
Bol en plastique
Lame à molokhia
Tous les accessoires passent au lave-vaisselle pour maintenir facilement la propreté de votre produit polyvalent
Utilisation facile, d’une simple pression sur un bouton.