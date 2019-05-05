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Arrêté

Viva CollectionHachoir

HR1397/10

Profitez de plats maison à tout moment

Le hachoir Philips vous permet de hacher tout ce que vous souhaitez, qu'il s'agisse de légumes comme de fruits secs durs. De plus, la lame dentelée spéciale hache les feuilles de molokhia en quelques secondes. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

De la molokhia, des oignons et autres parfaitement hachés

Profitez de plats maison à tout moment

  • 500 W

  • 1 litre

  • Bol en plastique

  • Lame à molokhia

Compatible lave-vaisselle

Compatible lave-vaisselle

Tous les accessoires passent au lave-vaisselle pour maintenir facilement la propreté de votre produit polyvalent

Simple bouton-poussoir

Utilisation facile, d’une simple pression sur un bouton.

La lame classique hache les légumes, les fines herbes, la viande, les fruits secs et le fromage

Spécificités Techniques

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