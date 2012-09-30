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Arrêté
HR1388/81
De délicieuses salades et autres plats maison
Le SaladMaker Philips tranche, râpe et coupe en julienne légumes, fromage, saucisson, etc. directement dans votre saladier, votre casserole ou votre wok. Le disque à julienne XL vous permet de couper également vos pommes de terre en forme de frites. Préparez des salades et autres plats maison en quelques secondes.
200 W
6 disques
Dans le bol, la casserole ou le wok
Disque à julienne XL pour les frites
5 disques permettent de trancher, râper et couper en julienne vos ingrédients, pour une variété inégalée. Choisissez simplement un disque, et fixez-le au porte-disque.
Le disque à julienne XL disponible séparément pour le SaladMaker Philips vous permet non seulement de couper des pommes de terre en frites mais aussi de préparer d'autres ingrédients : carottes, citrouille, kohlrabi, courgettes, etc. afin de leur donner une forme idéale pour des poêlées.
Avec la fonction de service direct du SaladMaker Philips, les ingrédients coupés tombent directement dans le saladier, la casserole ou le wok de votre choix. Le bec est haut placé, ce qui vous permet d'utiliser des récipients de grande taille lorsque vous préparez de la nourriture en quantité, afin de limiter la quantité de vaisselle.