Service direct dans le bol, la casserole ou le wok

Avec la fonction de service direct du SaladMaker Philips, les ingrédients coupés tombent directement dans le saladier, la casserole ou le wok de votre choix. Le bec est haut placé, ce qui vous permet d'utiliser des récipients de grande taille lorsque vous préparez de la nourriture en quantité, afin de limiter la quantité de vaisselle.