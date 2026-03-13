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Collection Viva SaladMaker
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Le résultat est pire que prévu. J'obtiens de la purée. Que dois-je faire ?
Comment puis-je fixer/retirer les disques de mon Salad Maker Philips ?
Quelle est la meilleure façon de couper des oignons avec mon Salad Maker Philips ?
L'outil pour salade est obstrué. Que dois-je faire ?
L'appareil ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?
L'appareil dégage de la fumée. Que dois-je faire ?
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