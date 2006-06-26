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    têtes de rasage

    HQ6/11

    Un rasage de près

    Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

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    têtes de rasage

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    Un rasage de près

    Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

    • Lift & Cut
    • 1 tête
    Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

    Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

    Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

    Système de coupe de précision

    Système de coupe de précision

    Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

    Spécificités Techniques

    • Têtes de rasage

      Têtes de rasoir par lot
      1
      Adapté aux types de produits
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
      • 7616X
      • 7866XL
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      • HQ662
      • HQ663
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      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
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