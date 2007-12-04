HQ6645/16
Rasage de très près
Le rasoir HQ6645 a été conçu pour offrir un rasage de près, en douceur et à petit prix. Son système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut assure confort et précision.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Accessoires
Design
Performance de rasage
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