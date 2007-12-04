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    Shaver series 3000 Rasoir électrique

    HQ6645/16

    Rasage de très près

    Le rasoir HQ6645 a été conçu pour offrir un rasage de près, en douceur et à petit prix. Son système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut assure confort et précision.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Shaver series 3000 Rasoir électrique

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    Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

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    Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

    Système Reflex Action

    Système Reflex Action

    S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

    Têtes flottantes individuelles

    Têtes flottantes individuelles

    Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

    Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

    La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      • Brosse de nettoyage
      • Capot de protection

    • Design

      Finition
      Avant laqué

    • Performance de rasage

      Système de rasage
      Technologie Super Lift&Cut
      Suivi des contours
      • Système Reflex Action
      • Têtes flottantes individuelles
      Finitions
      Tondeuse de précision

    • Facile d'utilisation

      Charge
      Avec fil

    Badge-D2C

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