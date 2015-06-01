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  • Ébullition rapide et facile
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Arrêté

Daily CollectionBouilloire

HD9300/00

1 récompense

Ébullition rapide et facile

Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.

Voir tous les avantages

Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer

Ébullition rapide et facile

  • 1,6 l, 2 400 W

  • Indicateur du niveau d'eau

  • Blanc et beige

  • Couvercle articulé

Remplissage couvercle et bec verseur

Remplissage couvercle et bec verseur

Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle articulé.

Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961301