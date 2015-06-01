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Arrêté
HD9300/00
Ébullition rapide et facile
Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.
1,6 l, 2 400 W
Indicateur du niveau d'eau
Blanc et beige
Couvercle articulé
Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle articulé.
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.
Récompenses