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Daily Collection Bouilloire
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HD9300/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Tout (5)
Puis-je utiliser ma bouilloire Philips sans le filtre anticalcaire ?
Puis-je chauffer des liquides autres que de l'eau dans la bouilloire ?
Que se passe-t-il si j'allume ma bouilloire Philips sans mettre d'eau ?
Que sont les taches blanches présentes au fond de ma bouilloire Philips ?
Comment nettoyer le filtre anticalcaire de ma bouilloire Philips ?
De l'eau s'échappe par le bec verseur de ma bouilloire Philips.
Il y a de l'eau ou de la condensation sur le socle de ma bouilloire Philips.
Ma bouilloire Philips met beaucoup de temps à porter l'eau à ébullition.
Ma bouilloire Philips reste en position de marche
Ma bouilloire Philips fait bouillir l'eau puis s'arrête.
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