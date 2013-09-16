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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
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Arrêté

Collection AvanceAirfryer XL

HD9240/31

Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

Voir tous les avantages

Avec technologie Rapid Air pour un résultat parfait

Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

  • Friteuse saine

  • Multicuiseur 1,2 kg

  • Blanc

Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !

Grande capacité de cuisson de 1,2 kg pour plus de repas savoureux

Grande capacité de cuisson de 1,2 kg pour plus de repas savoureux

Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**

Écran numérique pour contrôler facilement le temps et la température

Écran numérique pour contrôler facilement le temps et la température

L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.