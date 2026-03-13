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User Manual Philips Avance Collection Airfryer XL
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?
Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?
Quelle quantité de nourriture puis-je préparer dans mon Airfryer Philips ?
Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?
Quel type d'aliments puis-je préparer dans mon Airfryer de Philips ?
Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Comment nettoyer l'Airfryer Philips ?
Comment obtenir l'application HomeID ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Mon Philips Airfryer émet un bruit
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Les frites maison à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu.
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.