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Arrêté
HD9140/90
Découvrez des saveurs plus intenses
Ce Cuiseur Vapeur Philips haute performance doté d'un diffuseur d'arôme exclusif permet d'aromatiser la cuisine vapeur d'épices et d'herbes. Les préréglages de cuisson, la fonction de maintien au chaud et le livret de recettes écrit par nos experts contribuent à la réussite de vos plats les plus gourmands.
9 l / 900 W
Fonctions de cuisson préréglées
Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.
Possibilité de remplissage extérieur du réservoir d'eau en cours de cuisson.