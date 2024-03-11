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Pure Essentials Collection Cuiseur Vapeur
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User Manual Philips Pure Essentials Collection Steamer
ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Steamer
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Ce cuiseur vapeur Philips dispose-t-il d'une protection anti-marche à vide ?
Comment utiliser la fonction Amplificateur d'arôme du cuiseur vapeur Philips ?
Que puis-je préparer dans le cuiseur vapeur Philips ?
Combien de temps dois-je cuire mes aliments dans mon cuiseur vapeur Philips ?
Comment nettoyer mon cuiseur vapeur Philips ?
Comment faire pour préparer des aliments qui nécessitent des temps de cuisson différents ?
Le voyant de détartrage de mon cuiseur vapeur Philips clignote lors de la première utilisation.
Le voyant de remplissage clignote une fois que j'ai rempli mon cuiseur vapeur Philips.