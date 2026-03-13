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Arrêté
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HD7880/81
Arrêté
À quelle fréquence dois-je détartrer ma SENSEO® ?
Où trouver les pièces et accessoires pour ma SENSEO® ?
Quelles pièces de ma SENSEO® peuvent passer au lave-vaisselle ?
Quel type de porte-dosettes espresso utiliser avec ma SENSEO® ?
Quel agent de détartrage utiliser pour ma SENSEO® ?
Comment détartrer ma SENSEO® Up ?
Le voyant calc de ma SENSEO® ne s'éteint pas après le détartrage
Le café produit par ma machine SENSEO® est froid
Ma SENSEO® prépare moins de café qu'avant.
Le voyant de ma machine à café SENSEO® clignote
Ma machine à café SENSEO® fuit
Je ne parviens pas à ouvrir le couvercle de ma SENSEO®
Mon café SENSEO® n'est pas recouvert de crème
Ma machine SENSEO® est plus bruyante que d'habitude