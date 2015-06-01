Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD7880/81
Un café au goût intense à la simple pression d'un bouton
Profitez d'une pause café encore plus agréable avec la machine à café à dosettes primée SENSEO® Up compacte et facile à utiliser. Avec son design on ne peut plus compact, elle prépare un café court et serré ou long et doux à la simple pression d'un bouton.
Taille compacte
Sélecteur d'intensité
Démarrage instantané
Savourez une tasse de café comme vous l'aimez en ajustant l'intensité. Choisissez entre un café court et fort ou long et doux grâce au sélecteur d'intensité de la SENSEO®.
Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement dès que le café est prêt, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.
La fonction démarrage instantané vous permet d'allumer votre machine à café SENSEO® et d'obtenir une tasse de café à la simple pression d'un bouton.
Récompenses