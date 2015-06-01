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Arrêté

SENSEO® UpMachine à café à dosettes

HD7880/81

2 Récompenses

Un café au goût intense à la simple pression d'un bouton

Profitez d'une pause café encore plus agréable avec la machine à café à dosettes primée SENSEO® Up compacte et facile à utiliser. Avec son design on ne peut plus compact, elle prépare un café court et serré ou long et doux à la simple pression d'un bouton.

Voir tous les avantages

Avec la plus compacte des SENSEO® à ce jour

Un café au goût intense à la simple pression d'un bouton

  • Taille compacte

  • Sélecteur d'intensité

  • Démarrage instantané

Vous avez le choix entre 2 recettes : café court et fort ou café long et doux

Vous avez le choix entre 2 recettes : café court et fort ou café long et doux

Savourez une tasse de café comme vous l'aimez en ajustant l'intensité. Choisissez entre un café court et fort ou long et doux grâce au sélecteur d'intensité de la SENSEO®.

Arrêt automatique immédiat offrant sécurité et économies d'énergie

Arrêt automatique immédiat offrant sécurité et économies d'énergie

Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement dès que le café est prêt, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.

Démarrage instantané : allumez et préparez du café à la pression d'un bouton

Démarrage instantané : allumez et préparez du café à la pression d'un bouton

La fonction démarrage instantané vous permet d'allumer votre machine à café SENSEO® et d'obtenir une tasse de café à la simple pression d'un bouton.

Spécificités Techniques

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