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  • 13 March 2026

Savourez vos pauses café grâce à la machine à café SENSEO® facile à utiliser avec ses dosettes Maison du Café SENSEO® spécialement adaptées. Désormais disponible en finition haut de gamme métallisée.

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  • 29 March 2026

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