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Découvrez le monde du café
Savourez vos pauses café grâce à la machine à café SENSEO® facile à utiliser avec ses dosettes Maison du Café SENSEO® spécialement adaptées. Désormais disponible en finition haut de gamme métallisée.
Nouvelle Génération
Design élégant
Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips. Chaque tasse est fraîchement préparée, avec un dosage idéal entre le café et l'eau, pour un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.
Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.
La sélection de cafés fins SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite surmontée d'une délicieuse couche de mousse, preuve d'un goût d'exception et d'une qualité inégalable.