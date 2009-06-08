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Arrêté

SENSEO®Machine à café à dosettes

HD7823/11

Découvrez le monde du café

Savourez vos pauses café grâce à la machine à café SENSEO® facile à utiliser avec ses dosettes Maison du Café SENSEO® spécialement adaptées. Désormais disponible en finition haut de gamme métallisée.

Voir tous les avantages

avec la SENSEO® Nouvelle Génération

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  • Nouvelle Génération

  • Design élégant

Système de préparation unique pour un goût optimal

Système de préparation unique pour un goût optimal

Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips. Chaque tasse est fraîchement préparée, avec un dosage idéal entre le café et l'eau, pour un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.

Une délicieuse couche de mousse pour une pause café exceptionnelle

Une délicieuse couche de mousse pour une pause café exceptionnelle

La sélection de cafés fins SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite surmontée d'une délicieuse couche de mousse, preuve d'un goût d'exception et d'une qualité inégalable.

Spécificités Techniques

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