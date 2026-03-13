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HD7690/90
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User Manual Philips Pure Essentials Coffee maker
Cette cafetière Philips HD7690/90 est idéale pour qui recherche l'excellence, tant au niveau des arômes que du design. Le sélecteur d'intensité et le minuteur vous permettent de préparer un café à votre goût, à l'heure qui vous convient.
Le café de ma cafetière Philips n'est pas assez chaud.
La cafetière Philips continue à goutter après avoir préparé un café
Le porte-filtre de ma cafetière Philips déborde.
Ma cafetière Philips ne prépare pas un café assez fort
Ma cafetière Philips s'éteint automatiquement
Ma cafetière Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas