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HD7690/90

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Manuels et documentation

User Manual Philips Pure Essentials Coffee maker

  • PDF fichier, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Cette cafetière Philips HD7690/90 est idéale pour qui recherche l'excellence, tant au niveau des arômes que du design. Le sélecteur d'intensité et le minuteur vous permettent de préparer un café à votre goût, à l'heure qui vous convient.

  • PDF fichier
  • 29 June 2026

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