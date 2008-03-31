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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
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Arrêté

Pure EssentialsCafetière

HD7690/90

Juste comme vous l'aimez

Cette cafetière Philips HD7690/90 est idéale pour qui recherche l'excellence, tant au niveau des arômes que du design. Le sélecteur d'intensité et le minuteur vous permettent de préparer un café à votre goût, à l'heure qui vous convient.

Voir tous les avantages

Fonction Sélecteur d'intensité pour un café personnalisé

Juste comme vous l'aimez

  • Avec verseuse en verre

  • Fabriqué en Allemagne

  • Noir

1 400 W

1 400 W

La pompe ultra-rapide de votre machine à café Philips prépare votre café plus rapidement tout en préservant parfaitement ses arômes.

Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café

Réglez l'intensité de votre café : léger, moyen ou fort.

Indicateur de détartrage

La machine à café Philips vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Un détartrage régulier garantit un délicieux café et élimine le calcaire de l'eau du robinet.

Spécificités Techniques

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