ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Arrêté

Viva CollectionCafetière

HD7562/40

Un café savoureux jusqu'à la dernière goutte

Cette élégante cafetière Philips vous permet de déguster un café filtre aromatique, grâce à Aroma Swirl. Un embout fait circuler votre café filtre dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.

Voir tous les avantages

Aroma Swirl répartit le café pour un mélange optimal

Un café savoureux jusqu'à la dernière goutte

  • Avec verseuse en verre

  • Mélangeur d'arômes

  • Blanc/lavande

1 000 W

1 000 W

La pompe de votre machine à café Philips permet de préparer rapidement votre café.

La verseuse Aroma préserve tous les arômes de votre café

La verseuse Aroma préserve tous les arômes de votre café

La verseuse Philips Aroma en verre est conçue pour préserver au mieux tous les arômes de votre café.

Collier antichoc pour plus de protection et de stabilité

Collier antichoc pour plus de protection et de stabilité

Le collier antichoc autour de la verseuse en verre la protège et en améliore la stabilité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils