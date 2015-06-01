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Arrêté
HD7562/40
Un café savoureux jusqu'à la dernière goutte
Cette élégante cafetière Philips vous permet de déguster un café filtre aromatique, grâce à Aroma Swirl. Un embout fait circuler votre café filtre dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.
Avec verseuse en verre
Mélangeur d'arômes
Blanc/lavande
La pompe de votre machine à café Philips permet de préparer rapidement votre café.
La verseuse Philips Aroma en verre est conçue pour préserver au mieux tous les arômes de votre café.
Le collier antichoc autour de la verseuse en verre la protège et en améliore la stabilité.