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Manuels et documentation

User Manual Philips Viva Collection Coffee maker

  • PDF fichier, 6.9 MB
  • 13 March 2026

Cette élégante cafetière Philips vous permet de déguster un café filtre aromatique, grâce à Aroma Swirl. Un embout fait circuler votre café filtre dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.

  • PDF fichier
  • 29 June 2026

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