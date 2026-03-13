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HD7562/40
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User Manual Philips Viva Collection Coffee maker
Cette élégante cafetière Philips vous permet de déguster un café filtre aromatique, grâce à Aroma Swirl. Un embout fait circuler votre café filtre dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.
Le café de ma cafetière Philips n'est pas assez chaud.
La cafetière Philips continue à goutter après avoir préparé un café
Le porte-filtre de ma cafetière Philips déborde.
Ma cafetière Philips ne prépare pas un café assez fort
Ma cafetière Philips s'éteint automatiquement
Ma cafetière Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas