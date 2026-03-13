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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière fiable Philips. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.
Tout (4)
Pourquoi ma cafetière Philips fait-elle du bruit pendant la préparation du café ?
À quelle fréquence dois-je détartrer ma cafetière Philips ?
Où puis-je acheter une nouvelle verseuse pour ma cafetière Philips ?
Comment détartrer ma cafetière Philips ?
Le café de ma cafetière Philips n'est pas assez chaud.
La cafetière Philips continue à goutter après avoir préparé un café
Le porte-filtre de ma cafetière Philips déborde.
Ma cafetière Philips ne prépare pas un café assez fort
Ma cafetière Philips s'éteint automatiquement
Ma cafetière Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas
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