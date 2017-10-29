Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD7447/01
Un café délicieux, simplement
Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière fiable Philips. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.
Avec verseuse en verre
Blanche
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
La lumière rouge du bouton de sélection s'allume lorsque la cafetière est allumée.
Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.