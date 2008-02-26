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Arrêté
HD4680/55
Ébullition rapide et facile
Vous rêvez d'une bouilloire à ébullition rapide et facile à nettoyer ? Facile d'entretien, la résistance plate permet de faire bouillir l'eau en quelques secondes. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau pure.
1 l, 2 400 W
Indicateur du niveau d'eau
Blanc/Orange
Couvercle articulé
Le filtre amovible anticalcaire assure que l'eau versée dans votre tasse est pure.
L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.