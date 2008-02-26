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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
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Arrêté

Bouilloire

HD4680/55

Ébullition rapide et facile

Vous rêvez d'une bouilloire à ébullition rapide et facile à nettoyer ? Facile d'entretien, la résistance plate permet de faire bouillir l'eau en quelques secondes. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau pure.

Voir tous les avantages

Résistance plate, puissante et facile à nettoyer

Ébullition rapide et facile

  • 1 l, 2 400 W

  • Indicateur du niveau d'eau

  • Blanc/Orange

  • Couvercle articulé

Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

Le filtre amovible anticalcaire assure que l'eau versée dans votre tasse est pure.

Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

Spécificités Techniques

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