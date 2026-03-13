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Manuels et documentation

User Manual Philips Kettle HD4680/55

  • PDF fichier, 373.9 kB
  • 13 March 2026

Vous rêvez d'une bouilloire à ébullition rapide et facile à nettoyer ? Facile d'entretien, la résistance plate permet de faire bouillir l'eau en quelques secondes. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau pure.

  • PDF fichier
  • 21 May 2026

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