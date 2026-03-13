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HD4680/55
Arrêté
User Manual Philips Kettle HD4680/55
Vous rêvez d'une bouilloire à ébullition rapide et facile à nettoyer ? Facile d'entretien, la résistance plate permet de faire bouillir l'eau en quelques secondes. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau pure.
De l'eau s'échappe par le bec verseur de ma bouilloire Philips.
Il y a de l'eau ou de la condensation sur le socle de ma bouilloire Philips.
Ma bouilloire Philips met beaucoup de temps à porter l'eau à ébullition.
Ma bouilloire Philips fait bouillir l'eau puis s'arrête.
Ma bouilloire Philips ne s'allume pas.
Ma bouilloire Philips est sale avec de petites taches à l'intérieur