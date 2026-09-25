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Important Information Manual Philips Daily Collection Toaster
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Quels réglages de dorage pour mon grille-pain Philips ?
Est-il possible de régler le degré de brunissage du grille-pain en cours de fonctionnement ?
De la fumée se dégage de mon grille-pain Philips
Le dorage de mon grille-pain Philips est irrégulier
Du pain est resté coincé dans mon grille-pain Philips
Mon grille-pain Philips ne s'allume pas.
Je ne parviens pas à retirer le pain de mon grille-pain Philips.
Le levier de mon grille-pain Philips ne reste pas en position basse.
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