ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

        Arrêté

        Daily CollectionGrille-pain

        HD2581/99

        Du pain croustillant et doré tous les jours

        Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.

        Voir tous les avantages

        Avec 8 réglages et accessoire réchauffe-viennoiseries intégré

        Du pain croustillant et doré tous les jours

        • 8 réglages

        • Access. réchauffe-viennoiseries intégré

        • Design compact

        • Couvercle anti-poussière

        8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

        8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

        Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.

        2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles

        2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles

        2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles. Le pain reste centré, pour un dorage uniforme des deux côtés, grâce à la fonction de centrage automatique.

        Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

        Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

        Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches.

        Spécificités Techniques

        Rechercher de l'assistance pour ce produit

        Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils