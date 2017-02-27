Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD2581/99
Du pain croustillant et doré tous les jours
Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.
8 réglages
Access. réchauffe-viennoiseries intégré
Design compact
Couvercle anti-poussière
Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.
2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles. Le pain reste centré, pour un dorage uniforme des deux côtés, grâce à la fonction de centrage automatique.
Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches.