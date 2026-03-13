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Quels réglages de dorage pour mon grille-pain Philips ?
Mon grille-pain Philips produit une odeur lors de la première utilisation
De la fumée se dégage de mon grille-pain Philips
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