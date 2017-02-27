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  • Du pain croustillant et doré tous les jours
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Arrêté

Daily CollectionGrille-pain

HD2581/04

Du pain croustillant et doré tous les jours

Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.

Voir tous les avantages

Avec 8 réglages et accessoire réchauffe-viennoiseries intégré

Du pain croustillant et doré tous les jours

  • 8 réglages

  • Access. réchauffe-viennoiseries intégré

  • Design compact

2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles

2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles

2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles. Le pain reste centré, pour un dorage uniforme des deux côtés, grâce à la fonction de centrage automatique.

8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.

Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

Arrêtez le processus à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton d'arrêt.

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