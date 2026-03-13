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EasyTouch Plus Défroisseur
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GC514/46
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EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC514/46 - English (US)
Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer - English (US)
Tout (9)
Ai-je besoin d'ajuster les réglages de mon défroisseur sur pied Philips pour chaque type de vêtement ?
De l'eau fuit de la base de mon défroisseur sur pied Philips.
Comment détartrer mon défroisseur ou ma solution tout-en-un Philips ?
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Dois-je laver la nappe/housse du défroisseur Philips ?
Impossible d'insérer dans les mâts le cintre de mon défroisseur sur pied Philips
Mon défroisseur sur pied Philips émet un bruit de craquement.
Mon défroisseur sur pied Philips laisse des traces humides sur les vêtements.
Mon défroisseur sur pied Philips produit une vapeur plus faible ou irrégulière
Des gouttes d'eau s'écoulent de la tête de mon défroisseur Philips
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