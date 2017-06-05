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Arrêté
GC514/46
Élimination facile des faux plis au quotidien
Le défroisseur Philips EasyTouch Plus est conçu pour éliminer facilement les faux plis au quotidien. Avec un grand choix de solutions vapeur essentielles, il est l'appareil idéal pour les retouches rapides, ainsi que pour les vêtements délicats et difficiles à repasser.
1 600 W, 32 g/min
3 réglages de vapeur
Réservoir amovible de 1,6 l
Ce défroisseur EasyTouch Plus est équipé d'une plaque vapeur 25 % plus grande*, par rapport aux modèles précédents. Cela vous permet de couvrir une plus grande étendue de tissu par passage, pour un défroissage plus efficace.
Définissez le niveau de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents types de textiles.
Mât réglable intégré pour suspendre vos vêtements pendant que vous utilisez le défroisseur. Il est télescopique pour faciliter son rangement.
Récompenses
Par rapport au modèle précédent GC506