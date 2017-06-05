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  • Élimination facile des faux plis au quotidien
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Arrêté

EasyTouch PlusDéfroisseur

GC514/46

1 récompense

Élimination facile des faux plis au quotidien

Le défroisseur Philips EasyTouch Plus est conçu pour éliminer facilement les faux plis au quotidien. Avec un grand choix de solutions vapeur essentielles, il est l'appareil idéal pour les retouches rapides, ainsi que pour les vêtements délicats et difficiles à repasser.

Voir tous les avantages

Grâce aux solutions vapeur essentielles

Élimination facile des faux plis au quotidien

  • 1 600 W, 32 g/min

  • 3 réglages de vapeur

  • Réservoir amovible de 1,6 l

Défroissez plus en un seul passage avec la plaque vapeur 25 % plus grande*

Défroissez plus en un seul passage avec la plaque vapeur 25 % plus grande*

Ce défroisseur EasyTouch Plus est équipé d'une plaque vapeur 25 % plus grande*, par rapport aux modèles précédents. Cela vous permet de couvrir une plus grande étendue de tissu par passage, pour un défroissage plus efficace.

3 niveaux de vapeur pour différents types de textiles

3 niveaux de vapeur pour différents types de textiles

Définissez le niveau de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents types de textiles.

Mât réglable pour différentes hauteurs

Mât réglable pour différentes hauteurs

Mât réglable intégré pour suspendre vos vêtements pendant que vous utilisez le défroisseur. Il est télescopique pour faciliter son rangement.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66
Mentions légales

  1. Par rapport au modèle précédent GC506