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  • Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*
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Arrêté

Azur AdvancedFer vapeur avec technologie OptimalTEMP

GC4936/06

1 récompense

Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*

Repassez les vêtements, du jean à la soie, sans risquer de les brûler*, grâce à la technologie OptimalTEMP. La vapeur pénètre désormais jusqu'à 20 % plus profondément dans le tissu, pour éliminer plus rapidement les faux plis.*

Voir tous les avantages

Aucun risque de brûlure

Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*

  • 3 000 W

  • Débit de vapeur continu 55 g/min

  • Effet pressing 230 g

  • Semelle SteamGlide Advanced

Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.

3 000 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

3 000 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

La vapeur pénètre en profondeur, pour des résultats optimaux plus rapides

Spécialement conçu pour une pénétration optimale de la vapeur, le fer envoie jusqu'à 20 %* de vapeur en plus au travers du tissu pour des résultats optimaux plus rapides.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66
Mentions légales

  1. Sur tous les tissus repassables

  2. Par rapport au GC4910