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Arrêté
GC4936/06
Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*
Repassez les vêtements, du jean à la soie, sans risquer de les brûler*, grâce à la technologie OptimalTEMP. La vapeur pénètre désormais jusqu'à 20 % plus profondément dans le tissu, pour éliminer plus rapidement les faux plis.*
3 000 W
Débit de vapeur continu 55 g/min
Effet pressing 230 g
Semelle SteamGlide Advanced
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Spécialement conçu pour une pénétration optimale de la vapeur, le fer envoie jusqu'à 20 %* de vapeur en plus au travers du tissu pour des résultats optimaux plus rapides.
Récompenses
Sur tous les tissus repassables
Par rapport au GC4910