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Azur Advanced Fer vapeur avec technologie OptimalTEMP

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GC4936/06

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Manuels et documentation

EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4936/06 - English (US)

  • PDF fichier, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology

  • PDF fichier, 375.6 kB
  • 13 March 2026

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