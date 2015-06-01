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    S-bag Performance Classic Long (lot de 4)

    FC8021/03

    Sac S-bag® Classique longue performance

    Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.

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    Sac S-bag® Classique longue performance

    Performances prolongées, filtration améliorée

    • 4 sacs
    • Norme universelle
    • Durée de vie 50 % plus longue
    • 15 % de capacité supplémentaire
    Une norme universelle pour un choix facile

    Une norme universelle pour un choix facile

    Le sac Philips S-bag® d'origine est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.

    Durée de vie augmentée de 50 % par rapport aux sacs en papier traditionnels

    Durée de vie augmentée de 50 % par rapport aux sacs en papier traditionnels

    Les sacs S-bag® Classique longue performance durent 50 % plus longtemps que les sacs en papier traditionnels. Le matériau synthétique spécial du sac et ses 15 % de capacité en plus assurent un flux d'air optimal permettant de maintenir la puissance d'aspiration de l'aspirateur plus longtemps.

    Filtre 99 % des poussières fines

    Filtre 99 % des poussières fines

    Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.

    Certification TÜV pour des résultats fiables

    Certification TÜV pour des résultats fiables

    Le sac Philips S-bag® Classique longue performance a fait l'objet de tests indépendants et est certifié par le TÜV Rheinland Group.

    Système de fermeture hygiénique facilitant la mise à la poubelle

    Système de fermeture hygiénique facilitant la mise à la poubelle

    Le système de fermeture breveté du sac S-bag® Philips permet de le jeter facilement et proprement, car les saletés restent piégées à l'intérieur.

    Matériau synthétique très résistant fabriqué en Suède

    Matériau synthétique très résistant fabriqué en Suède

    Le sac S-bag® Classique longue performance est fabriqué avec un matériau synthétique très résistant produit en Suède.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Synthétique, 4 couches
      Type de produit
      Sacs pour aspirateur
      Certifications
      Certification TÜV
      Capacité de poussière
      3 l
      Sacs à poussière inclus
      4 sacs
      Compatible avec
      • Série 2000, PowerGo - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289 ; série 3000, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
      • Série 6000, LED - XD6122, XD6142 ; série 7000, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789 ; série 8000, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
      • Série 5000, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589 ; Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179 ; Performer Expert - FC8720 - FC8728 ; PerformerPro - FC9180 - FC9199 ; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957
      • Jewel - FC9050 - FC9079 ; HomeRun - XU3100, XU3110
      Type de sac à poussière
      Sac S-bag® Classique longue performance

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Suède

    • Idéal pour

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

    Badge-D2C

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