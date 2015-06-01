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Sac S-bag® Classique longue performance
Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le sac Philips S-bag® d'origine est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Les sacs S-bag® Classique longue performance durent 50 % plus longtemps que les sacs en papier traditionnels. Le matériau synthétique spécial du sac et ses 15 % de capacité en plus assurent un flux d'air optimal permettant de maintenir la puissance d'aspiration de l'aspirateur plus longtemps.
Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.
Le sac Philips S-bag® Classique longue performance a fait l'objet de tests indépendants et est certifié par le TÜV Rheinland Group.
Le système de fermeture breveté du sac S-bag® Philips permet de le jeter facilement et proprement, car les saletés restent piégées à l'intérieur.
Le sac S-bag® Classique longue performance est fabriqué avec un matériau synthétique très résistant produit en Suède.
Caractéristiques générales
Pays d'origine
Idéal pour
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