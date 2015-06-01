Série 2000, PowerGo - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289 ; série 3000, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx

Série 2000, PowerGo - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289 ; série 3000, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx