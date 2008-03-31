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  • Une puissance d'aspiration inégalée Une puissance d'aspiration inégalée Une puissance d'aspiration inégalée

    Performer Aspirateur avec sac

    FC9170/01

    Une puissance d'aspiration inégalée

    Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, c'est ce qu'offre la gamme FC917x. Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, la gamme FC917x vient à bout de quasiment toutes les poussières et saletés.

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    Performer Aspirateur avec sac

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    Une puissance d'aspiration inégalée

    Puissance d'aspiration de 500 W pour un nettoyage sans effort

    • 2 200 W
    • Puissance d'aspiration de 500 W
    • Filtre Allergy H13
    Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration max. de 500 W

    Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration max. de 500 W

    Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.

    Long rayon d'action de 10 mètres pour éviter les débranchements

    Long rayon d'action de 10 mètres pour éviter les débranchements

    Grâce à une distance de 10 mètres entre la prise électrique et la brosse, vous pouvez l'utiliser plus longtemps sans le débrancher.

    Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines

    Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines

    Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d'animaux et des acariens. Il est idéal pour les personnes allergiques. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13*.

    Sacs durables faciles à utiliser pour compartiment à poussière XXL de 4 l

    Sacs durables faciles à utiliser pour compartiment à poussière XXL de 4 l

    Le grand compartiment à poussière de 4 litres et les sacs universels longue durée permettent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce que ces derniers soient pleins, ainsi qu'une mise à la poubelle propre grâce au système de fermeture.

    Brosse TriActive, pour 3 actions permettant une nettoyage impeccable

    Brosse TriActive, pour 3 actions permettant une nettoyage impeccable

    La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes, tandis que la grande ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille. Les canaux d'air des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.

    Spécificités Techniques

    • Brosses et accessoires

      Brosse standard
      Brosse TriActive
      Accessoires inclus
      • Suceur plat
      • Petite brosse

    • Design

      Couleur
      Gris ardoise

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      500 x 320 x 280  mm
      Poids du produit
      6,3  kg

    • Filtration

      Type de sac à poussière
      S-bag
      Filtre d'évacuation
      Filtre Allergy H13
      Joint hermétique AirSeal HEPA
      Oui

    • Utilisation

      Raccord cylindrique
      Bouton
      Rayon d'action
      10  m
      Poignée de transport
      Dessus et avant
      Type de tube
      Tube télescopique en métal composé de deux éléments
      Variateur de puissance
      Électronique sur l'appareil
      Indicateur de remplissage
      Oui
      Type de roue
      Caoutchouc
      Cassette Clean Comfort
      Oui

    Badge-D2C

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    • Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.
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