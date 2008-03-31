Brosse TriActive, pour 3 actions permettant une nettoyage impeccable

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes, tandis que la grande ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille. Les canaux d'air des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.