FC9170/01
Une puissance d'aspiration inégalée
Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, c'est ce qu'offre la gamme FC917x. Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, la gamme FC917x vient à bout de quasiment toutes les poussières et saletés.Voir tous les avantages
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Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.
Grâce à une distance de 10 mètres entre la prise électrique et la brosse, vous pouvez l'utiliser plus longtemps sans le débrancher.
Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d'animaux et des acariens. Il est idéal pour les personnes allergiques. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13*.
Le grand compartiment à poussière de 4 litres et les sacs universels longue durée permettent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce que ces derniers soient pleins, ainsi qu'une mise à la poubelle propre grâce au système de fermeture.
La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes, tandis que la grande ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille. Les canaux d'air des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.
Brosses et accessoires
Design
Poids et dimensions
Filtration
Utilisation
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