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Arrêté

enceinte portable sans fil

BT150B/00

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noir
Noir

Pool party ou shower party : une fête qui vous ressemble.

Partout et à toute heure, cette enceinte Bluetooth® compacte et étanche délivre un son étonnamment puissant et des basses profondes. Bénéficiez de huit heures d'autonomie et d'une entrée Audio. Que ce soit au bord de la piscine ou dans les vestiaires, faites la fête comme vous en avez envie.

Voir tous les avantages

Pool party ou shower party : une fête qui vous ressemble.

  • Bluetooth®

  • Noire

Étanche à 1 m de profondeur jusqu'à 30 minutes. Indice IPX7.

À la piscine, au bord d'un lac, ou encore dans les vestiaires. Cette enceinte étanche IPX7 flotte et résiste à une immersion pouvant durer jusqu'à 30 minutes et atteindre 1 m de profondeur.

8 h d'autonomie et charge USB. Câble micro-USB inclus.

La batterie offre 8 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en 3 heures environ, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Boutons sur l'enceinte pour la lecture, le volume et les changements de piste

Contrôlez la musique grâce aux boutons situés sur le côté de l'enceinte. Appuyez dessus pour lancer la lecture. Une pression double sur les boutons d'augmentation/diminution du volume permet de changer de piste. La grille de l'enceinte est dotée de LED qui s'allument en bleu ou clignotent de différentes couleurs aléatoires.

Spécificités Techniques

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