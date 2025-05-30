Termes recherchés

  • Un téléviseur fascinant Un téléviseur fascinant Un téléviseur fascinant
    Energy Label Europe E étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 203.0KB)

    The One Téléviseur 4K Ambilight

    85PUS9000/12

    Un téléviseur fascinant

    Imaginez. De belles soirées cinéma à la maison. Une fluidité optimale pour les jeux vidéo. Un son Surround. Un choix Smart TV infini. Et une technologie Ambilight 4K qui prolonge l'expérience au-delà de l'écran. Ce téléviseur n'est pas seulement facile à utiliser, il a vraiment tout pour plaire.

    Voir tous les avantages

    Disponible à partir:

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    The One Téléviseur 4K Ambilight

    Produits similaires

    Afficher tous les Ambilight

    Un téléviseur fascinant

    • Téléviseur AMBILIGHT 215 cm (85")
    • 4K QLED. VRR à 144 Hz
    • Processeur P5 Picture Engine
    • Dolby Vision et Dolby Atmos
    Le seul téléviseur doté d'un halo lumineux intégré à l'arrière de l'écran

    Le seul téléviseur doté d'un halo lumineux intégré à l'arrière de l'écran

    Imaginez. Une lumière LED intégrée qui évolue en fonction du contenu visionné, tout en vous immergeant dans un halo de couleurs. Ambilight change tout : votre écran semble plus grand et vous plonge dans vos contenus favoris. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    Une image parfaitement nette et éclatante grâce à la technologie 4K QLED

    Une image parfaitement nette et éclatante grâce à la technologie 4K QLED

    Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : la perfection de l'image dans toute sa splendeur. Avec la 4K (UHD), le téléviseur Ambilight s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

    Il faut le voir pour le croire : processeur de traitement d'image Philips P5

    Il faut le voir pour le croire : processeur de traitement d'image Philips P5

    Imaginez. Des détails plus profonds, des couleurs éclatantes, des teints de peau plus vrais que nature, des mouvements fluides et naturels, des images ultra-nettes… Ressentez chaque instant comme si vous y étiez. Ouvrez les yeux, éveillez vos sens et vivez une expérience hors du commun.

    Expérience visuelle comme au cinéma avec Dolby

    Expérience visuelle comme au cinéma avec Dolby

    Dolby Vision et Dolby Atmos vous placent dans la peau du réalisateur. Chaque scène est ultra-nette et digne d'une salle de cinéma : un régal pour vos yeux et vos oreilles. Films, événements sportifs, jeux… Vivez une expérience cinématographique immersive et très réaliste.

    DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

    DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

    DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son et plongez dans une autre dimension avec la technologie audio 3D. Le son se déplace librement autour de vous et vous transporte au cœur de l'action.

    Sublimez vos expériences gaming

    Sublimez vos expériences gaming

    Si vous avez la passion du joystick et des jeux vidéo, cet écran vous offre un gameplay et des graphismes parfaits et ultra-réactifs. Avec la VRR 144 Hz, le HDMI 2.1, la latence ultra-faible et Freesync premium, tout est réuni pour vous offrir une expérience de jeu plus fluide. Le mode de jeu Ambilight vous plonge encore plus dans l'action.

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

    Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

    Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

    Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les enceintes connectées Google et Apple AirPlay.

    Toutes les tailles pour répondre à vos besoins

    Toutes les tailles pour répondre à vos besoins

    La taille de votre téléviseur est importante : il doit parfaitement s'intégrer à votre intérieur. Que vous optiez pour un petit écran bien ajusté ou pour un format plus grand adapté à votre espace home cinéma, choisissez le modèle qui répond le mieux à vos besoins. Faites votre choix parmi les écrans de 43 à 75 pouces et trouvez le modèle idéal.

    Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

    Percevez chaque mot avec une plus grande clarté. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

    Design européen

    Un pied central pivotant soigneusement étudié pour créer un angle de vision plus flexible et réduire l'éblouissement. Un mode Lounge qui améliore l'éclairage de votre pièce. Une télécommande en plastique recyclé. Un emballage en carton recyclé certifié FSC et des notices en papier. Voilà ce qu'un téléviseur Philips Ambilight peut vous offrir.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • Animation FTI Ambilight
      • Musique Ambilight
      • AmbiSleep
      • Mode jeu
      • Éclairage tamisé
      • Réveil avec lever de soleil
      • S'adapte à la couleur du mur
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      85  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      215  cm
      Écran
      4K Ultra HD QLED
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Fréquence de rafraîchissement natif
      120  Hz
      Processeur d'images
      Processeur P5 Perfect Picture Engine
      Amélioration de l'image
      • Calman
      • AutoCal de Calman prise en charge et calibration manuelle
      • Crystal Clear
      • Dolby Vision
      • ÉCO
      • Jeu
      • Compatible HDR10+
      • Home Cinéma
      • MEMC / FRC intégrés
      • Micro Dimming Pro
      • Moniteur
      • Film
      • Personnel
      • Ultra Résolution
      Variable Refresh Rate (VRR)
      144 Hz

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      • 576p-50 Hz
      • 640 x 480 - 60 Hz
      • 720p - 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • Netflix*
      • Appli NFT*
      • YouTube
      Système d'exploitation
      Système d’exploitation TITAN
      Taille de la mémoire (flash)*
      8 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Amazon Alexa intégré
      • Fonctionne avec Google Home
      • Télécommande avec micro
      Expérience Smart Home
      • Control4
      • IMPORTANT
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.1 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      50 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W + caisson de basses 30 W
      Codec
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      Amélioration du son
      • Tous styles de son
      • Mode AVL
      • Renforcement des basses
      • Dolby Media Intelligence
      • Virtualiseur Dolby Atmos
      • DTS Play-Fi
      • Égaliseur
      • Profil auditif
      • Mode nuit
      • Étalonnage de la pièce
      • Amélioration vocale
      Fonctionnalités du casque/des écouteurs
      Dolby Atmos pour casques et écouteurs
      Processeur audio
      IntelliSound
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A+)
      Haut-parleur de graves
      Triple Ring Quad PR équilibré

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      4
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Lecture 1 pression
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.2
      • Compatible avec Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI2
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      eARC sur HDMI 2

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • Compatible HDR10+
      • HLG

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      2323672
      Classe énergétique pour SDR
      E
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      129  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      316  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      QLED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,3 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité
      • Image Muet (pour la radio)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Brochure légale et de sécurité
      • Cordon d'alimentation
      • Guide d'utilisation rapide
      • Support de table
      • Télécommande

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre métallique, plastique
      Design du pied
      Pied gris métallisé

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      805  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      600 x 400 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      1 894 x 1 097 x 96,2 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      1 894 x 1 136 x 380 mm
      Carton (l x H x P)
      2 080 x 1 250 x 245 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      54 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      56 kg
      Poids, emballage compris
      68 kg

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
    • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.